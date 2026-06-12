Metin Şentürk: Empati demokrasiyi getiriyor

Dünya Engelliler Birliği ve Dünya Engelliler Vakfı Başkanı görme engelli sanatçı Metin Şentürk, dünyanın ????"tek tip insana göre dizayn edilmediğini" belirterek, engelliler dahil her türden insanın dahil edilmesiyle adalet, onur, demokrasi ve insanlıktan söz etmenin mümkün olacağını söyledi.

Şentürk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde düzenlenen Engellilerin Hakları Sözleşmesine Taraf Devletler Konferansı 19. Oturumu'na katılmak için geldiği New York'ta AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Her yıl Engelli Hakları Sözleşmesi bağlamındaki BM toplantılarına katılmak için New York'a geldiği bilgisini veren Şentürk, 14 yıldır Birlik başkanı olarak gelişmekte olan ülkelere gelişmiş olan ülkelerdeki hakları, kullanılan yöntemleri, oralardaki bazı düzenlemeleri aktararak bir köprü vazifesi gördüklerini anlattı.

Şentürk, bu ziyaretlerinde istismar edilen yaşlıların durumundan engelliler için üretilen yardımcı teknolojiler, savaş sonrası patlamamış mayınların infilak etmesi sonucu engelli olan kişilerin hayatlarını kolaylaştırmaya kadar birçok çabayı ele aldıklarını belirterek, "Bunların engelli hakları sözleşmesinin içine dahil edilmesi çalışmalarını ve mücadelesini verdik." dedi.

"Empati demokrasiyi getiriyor"

Engellilerin "dünyanın en büyük azınlığı" olduğuna değinen Şentürk, engelli hakları konusunda tüm BM üye devletlerinin imza attığını ancak pratikteki uygulamaların ise çok kolay olmadığını belirtti ve bu konuda Türkiye'nin 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile çok mesafe aldığını vurguladı.

Şentürk, "Ülkemiz bu konuda gurur duyulacak bir noktada ama tabii 2000 yılından önce çok eksik olduğu için 20 yılda 70 yılı hemen toparlayamazsınız. Dolayısıyla bu niyetle, bu vicdanla bu yasaların revize edilmesinde Cumhurbaşkanımız çok kolaylık sağlıyor." dedi.

Dünyanın "tek tip insana göre dizayn edilmediğine" dikkati çeken Şentürk, dizaynın ancak engelliler dahil her türden insanı içine aldığında adalet, onur, demokrasi ve insanlıktan söz etmenin mümkün olacağını dile getirdi.

Şentürk, "Tüm prototipi kendi üstünden oluşturan insanlar şunu bilmesi lazım ki yarın sen de engelliler ordusuna katılabilirsin. Dolayısıyla empati yapacağız. Demokrasi empatiyi getirmiyor ama empati demokrasiyi getiriyor." şeklinde konuştu.

Engelli insanlara seslenen Şentürk, şöyle devam etti:

"Bu hayatı zorlamadan bu hayattan bir şey alınmaz. Herkes hikayesinin kahramanı olmak için yaşamalı. Eğer hayatı zorlamazsanız, hayat sizi zorlar. Bu nedenle hayatımızı yaşamak bizim elimizde, tadını çıkarmak bizim elimizde. Başımıza gelenleri kontrol edemediğimiz zaman içimizden geçenleri kontrol edeceğiz ve yola devam edeceğiz."

"Türk milli takımı en büyük başarıyı hak ediyor"

BM dışında New York şehrindeki diğer temasları hakkındaki bir soruya da Şentürk, "New York benim tam göz zevkime göre bir yer değil." şeklinde espriyle karşılık verdi.

Şentürk, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve BM Daimi Temsilciliği yetkilileriyle de görüşmeler yaptığına işaret ederek, bu yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için kendisinin yönettiği Sinema Senfoni Orkestrası'yla BM Genel Kurulu salonunda program yapma projesi üzerinde çalıştığını söyledi.

Bunun bir "farkındalık projesi" olacağına işaret eden Şentürk, "Bütün dünyadaki engellilere her şeyin başarılabileceğini, yalnız o yolların aranması gerektiğini anlatmak için şu anda temaslara başladık." dedi.

Şentürk, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla ilgili soruya da Türk Milli Takımının başarısı için dua ettiklerini belirtti ve "Bu kahramanlarımızın en büyük başarıyı hak ettiğini düşünüyorum ki benim hissiyatım çok büyük bir tarih yazacaklarından yana." ifadesini kullandı.

Türk Milli Takımı'nın kupayı gönüllerinde ve kucaklarında Türkiye'ye getirmesi dileğinde bulunan Şentürk, "Aynı zamanda bir sır vereyim, ben burada yedek kaleci olarak bulunuyorum, herhangi bir durumda kaleye geçeceğiz, o zaman gözü kapalı halledeceğiz bütün işleri." şeklinde espri ile sözlerini noktaladı.