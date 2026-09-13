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BM, çatışmaların yaşandığı Yemen'de yerinden edilenlerin sayısının 85 bini aştığını bildirdi

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların devam ettiği Yemen'de yerinden edilenlerin sayısının 85 bini aştığını, 2 bin kişinin ise Cibuti'ye kaçtığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların devam ettiği Yemen'de yerinden edilenlerin sayısının 85 bini aştığını, 2 bin kişinin ise Cibuti'ye kaçtığını bildirdi.

IOM, Yemen'de ordu ile Husiler arasında artan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, son günlerde çatışmaların arttığı Yemen'de yerinden edilenlerin sayısının 85 bini aştığı, 2 bin kişinin ise Cibuti'ye kaçtığı belirtildi.

"Aileler evlerinden zorla çıkarılıyor ve bazıları ülkeyi tamamen terk ediyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, çatışmaların yoğunlaşması halinde daha fazla kişinin yerinden edilmesinin veya kaçmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Yemenli ailelerin 12 yıllık çatışma süresince neredeyse hiçbir şeyleri kalmadan defalarca kaçtığı hatırlatıldı.

Süregelen çatışmalar nedeniyle bölgeye erişimin giderek zorlaştığına değinilen açıklamada, çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki iletişimin kesintiye uğradığı, bunun da insanlara ulaşmayı ve ihtiyaçları değerlendirmeyi zorlaştırdığı vurgulandı.

Açıklama görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Her rakamın ardında her şeyini kaybetmiş bir aile var. Birçoğu defalarca yerinden edildi. İnsanlar başka seçenekleri kalmadığı için hiçbir şeyleri olmadan denizi geçiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'in yoksulluk ve çatışmalarla parçalanmış bir ülke olduğunu ve bu krizi tek başına kaldıramayacağını vurgulayan Pope, bağışçıları, Cibuti'ye gelenler ve onları karşılayan Obock'taki halk için desteği artırmaya çağrısında bulundu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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