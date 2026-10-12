BM, Baydhabo'da çatışmalar nedeniyle 5 bin 600'den fazla kişinin kaçtığını bildirdi

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Somali'deki artan şiddetli çatışmalardan derin endişe duyduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM Somali İnsani Koordinatörü George Conway'in, Somali'nin Baydhabo bölgesinde artan şiddetten derin endişe duyduğunu aktardığını belirten Dujarric, çatışmaların yükünü her zamanki gibi sivillerin çektiğine işaret etti.

Dujarric, "Eylül ayı sonundaki alevlenen çatışmalar, yaklaşık 700'ü çocuk olmak üzere 5 bin 600'den fazla insanı evlerinden kaçmaya zorladı. Bölge, şu anda toplamda 520 binden fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Tekrarlanan şiddetin, bölgedeki savunmasız ailelerin acılarını daha da artırdığını vurgulayan Sözcü, son raporlara göre Baydhabo'nun felaket düzeyinde gıda güvensizliği ve son derece kritik düzeyde akut yetersiz beslenme nedeniyle kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Dujarric, BM'nin tüm tarafları gerilimi azaltmaya, sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya ve insani yardım malzemelerinin güvenli, hızlı ve engelsiz şekilde taşınmasına olanak sağlamaya çağırdığını hatırlattı.

Kaynak: AA