Haberler

BM: Yılbaşından bu yana Batı Şeria'nın "C" bölgesinde 1000'den fazla Filistinli yerinden edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'nın 'C' bölgesinde yılbaşından bu yana 1000'den fazla Filistinlinin İsrail tarafından evlerinin yıkılması nedeniyle yerinden edildiğini bildirdi. İsrail'in yıkım politikaları ve Filistinlilerin inşaat izinleri konusundaki zorlukları gündeme geldi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C" bölgesinde yılbaşından bu yana 1000'den fazla Filistinlinin İsrail tarafından evlerinin yıkılması nedeniyle yerinden edildiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerine atıfta bulunan Haq, "Yılbaşından bu yana Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan, İsrail'in kolluk kuvvetleri, planlama ve inşaat dahil olmak üzere neredeyse tekelini elinde tuttuğu 'C' bölgesinde 1000'den fazla insan yerinden edildi." dedi.

Haq, yerinden edilen çoğu Filistinlinin evlerinin, elde etmeleri neredeyse imkansız olan, İsrail tarafından verilen inşaat izinlerine sahip bulunmadıkları gerekçesiyle İsrail yetkililerince yıkıldığının altını çizdi.

Bu düzeydeki yerinden edilmenin, 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek "ikinci yıllık rekor" olduğuna dikkati çeken Haq, İsraillilerin topraklarını gasbettikleri Filistinlilere yönelik yılbaşından bu yana saldırılarına da değindi.

Haq, "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, Batı Şeria'daki Filistinlilerin korunmasını, cezalandırıcı ve diğer yasa dışı yıkımların durdurulmasını ve yerleşimcilerin saldırılarının önlenmesini talep ediyoruz." dedi.

Filistinlilere ait yapılar, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Konya'da film gibi operasyon: Firari tabancayla, yanındakiler bıçakla direndi

Film gibi operasyon, polise direnmeleri fayda etmedi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
title