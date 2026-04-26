Bm: Afganistan'da 2025'te Çocuk Felcine Karşı 12 Milyondan Fazla Çocuk Aşılandı

KABİL, 26 Nisan (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'da 2025'te 12 milyondan fazla çocuğun çocuk felcine karşı aşılanmasıyla, yüzde 98'lik bir aşılama oranına ulaşıldığını açıkladı.

Afganistan'ın yerel Tolo News kanalının perşembe günü bildirdiğine göre, geçen yıl çocuk felci aşı çalışmalarına ek olarak, 16,6 milyon doz kızamık aşısı ve 1,6 milyon doz Penta-3 aşısı yapıldı.

Çocuk felcinin hala yaygın görüldüğü birkaç ülkeden biri olan Afganistan'da sınırlı sağlık hizmetlerine erişim ve ekonomik zorluklar gibi devam eden sorunlara rağmen uluslararası kuruluşların desteğiyle ülke genelinde aşılama kampanyaları sürdürülüyor.

Kaynak: Xinhua
