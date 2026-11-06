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BM, Abyei'de güvenlik olaylarının geçen yıla göre yüzde 32 azaldığını bildirdi

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BM, Abyei'de güvenlik olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azaldığını bildirdi. Lacroix, ilerlemenin kırılgan olduğunu ve UNISFA'nın Güvenlik Konseyi desteğine daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan ile Güney Sudan arasındaki ihtilaflı Abyei bölgesinde kaydedilen güvenlik olaylarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 azaldığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, BM Abyei Geçici Güvenlik Gücü'nü (UNISFA) ve Sudan ile Güney Sudan'daki durumu görüşmek üzere toplandı.

BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Konsey'de yaptığı konuşmada, Abyei'de kaydedilen güvenlik olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azaldığını belirtti.

Lacroix, UNISFA'nın somut sonuçlar elde ettiğini ve belirlenen ölçütler doğrultusunda ilerleme sağladığını kaydetti.

İlerleme kaydedilmesine rağmen bölgedeki koşulların giderek daha karmaşık hale geldiğini vurgulayan Lacroix, UNISFA'nın BM Güvenlik Konseyi'nin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

UNISFA'nın bölgede güvenlik güçlerini konuşlandırmayı sürdürdüğünü, sivillerin hareket özgürlüğünü koruduğunu, yerel diyalog girişimlerini desteklediğini ve mevsimsel göç süreçlerini kolaylaştırdığını belirten Lacroix, toplum temelli koruma çalışmalarının da güçlendirildiğini kaydetti.

Lacroix, UNISFA'nın Abyei'de istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını dile getirerek, "Abyei'de ilerleme kaydedildi ancak bu ilerleme kırılganlığını koruyor. Güvenlik durumu hala çok kırılgan." ifadesini kullandı.

Misyonun değişen bölgesel koşullara uyum sağlaması gerektiğini belirten Lacroix, şunları söyledi:

"Barış gücü personelinin görevlerini güvenli şekilde yerine getirebilmesi için gerekli araç, kapasite ve korumaya sahip olması önemli."

Sudan'daki çatışma iki ülke arasındaki ilişkileri etkiliyor

BM Genel Sekreteri'nin Güney Sudan Özel Temsilci Yardımcısı Guang Cong da yaptığı konuşmada, Sudan'daki çatışmanın Sudan ile Güney Sudan arasındaki siyasi, güvenlik, ekonomik ve insani ilişkileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Abyei'deki sorunların yalnızca yerel gerilimlerden ibaret olmadığını belirten Cong, Sudan ile Güney Sudan arasında yeniden başlayan diyaloğun korunmasının önemini vurguladı.

Cong, bu diyaloğun Sudan'daki çatışmadan ve Güney Sudan'daki siyasi baskılardan etkilenmemesi gerektiğini ifade ederek, sürecin Abyei'nin nihai statüsünün belirlenmesi ve bölgede istikrarın sağlanması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Abyei'de 2005'ten beri ihtilaf sürüyor

Sudan ve Güney Sudan arasında 2005'te imzalanan barış anlaşmasıyla petrol zengini Abyei'nin nihai statüsünün müzakereler yoluyla belirlenmesi ve referandum yapılması kararlaştırıldı ancak bu karar uygulanamadı.

Güney Sudan, 2011'deki referandumun ardından bağımsızlığını kazandı. Güney Sudan'ın Mart 2023'te tartışmalı bölgeye askerlerini konuşlandırmasından bu yana gerginlik arttı.

BM Abyei Geçici Güvenlik Gücü (UNISFA), Sudan ile komşusu Güney Sudan arasında gerginliğin tırmanmasının ardından 2011'de Abyei'ye konuşlandırıldı.

Kaynak: AA
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