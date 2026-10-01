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BM, ABD'de artan idamlara Christa Pike vakası nedeniyle endişelendi

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BM İnsan Hakları Ofisi, ABD'de idam uygulamalarındaki artıştan endişe duydu. BM, 2 doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infazı gerçekleşmeyen Christa Pike vakasına işaret etti; Volker Türk, Tennessee yetkililerine Pike'nin idamına yönelik yeni girişimde bulunulmaması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, ABD'de idam cezalarının uygulanmasındaki artıştan endişe duyduğunu belirterek, "İdam cezasının hiçbir toplumda yeri yoktur." açıklamasında bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi, ABD'deki idam cezalarına ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

ABD'de idama mahkum edilen ve 2 doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infazın gerçekleşmediği Christa Pike vakasına işaret edilen açıklamada, "Christa Pike vakası, idam cezasının neden kaldırılması gerektiğine dair birçok nedeni gözler önüne seriyor. Başarısızlıkla sonuçlanan çok sayıda infaz girişiminin yol açtığı fiziksel ve zihinsel uzun süreli ıstırap, nefret uyandırıcı ve zalimcedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Pike vakasında adil yargılanmaya ilişkin henüz çözüme kavuşturulmamış temel soru işaretlerinin de mevcut olduğunun altı çizildi.

ABD'de idam cezalarının uygulanmasındaki artıştan endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "İdam cezasının hiçbir toplumda yeri yoktur." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, ABD'nin Tennessee eyaleti yetkililerine, Pike'nin idam edilmesine yönelik başka herhangi bir girişimde bulunulmaması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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