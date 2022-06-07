BM 77. Genel Kurul Başkanlığına Macar diplomat Csaba Körösi seçildi - Haberler

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BM 77. Genel Kurul Başkanlığına Macar diplomat Csaba Körösi seçildi

AA - Betül Yürük - Güncel
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BM 77. Genel Kurul Başkanlığına Macar diplomat Csaba Körösi seçildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanlığına Macar diplomat Csaba Körösi seçildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanlığına Macar diplomat Csaba Körösi seçildi.

BM üyesi 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunun 77. dönem başkanı belli oldu.

BM Genel Kurulu, 77. dönem başkanlığına Csaba Körösi'yi seçti.

Körösi, eylülde görevi BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid'den devralacak ve Eylül 2023'e kadar sürdürecek.

Csaba Körösi, 2010-2014 yıllarında Macaristan'ın BM Daimi Temsilcisi görevinde bulundu.

BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve Kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor.

BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor. Genel Kurul kararlarının BM Güvenlik Konseyi kararları gibi yasal bağlayıcılığı olmasa da uluslararası toplumun genel olarak düşüncesini yansıtıyor.

AA / Betül Yürük - Güncel

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