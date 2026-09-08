BM, 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti kesmesini "anlamlı adımlara katkı" olarak niteledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacağını duyurmasına ilişkin, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, üçüncü ülkeleri Batı Şeria'daki şiddet ve işgale son vermek için anlamlı adımlar atmaya çağırıyor. Bugün açıklanan adımlar bu amaca katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Laurence, AA muhabirinin İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacağını duyurmasına ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

Batı Şeria'daki durumun ciddiyetinin, acil ve somut önlemler gerektirdiğini kaydeden Laurence, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, üçüncü ülkeleri Batı Şeria'daki şiddet ve işgale son vermek için anlamlı adımlar atmaya çağırıyor. Bugün açıklanan adımlar bu amaca katkıda bulunuyor." dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Temmuz 2024'te ülkelerin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında oluşturduğu yasa dışı durumun sürdürülmesine yardımcı olan ticaret veya yatırım ilişkilerini önlemek için adımlar atmalı" danışma görüşüne atıfta bulunan Laurence, Eylül 2024'te BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararda "İsrail yerleşimlerinden kaynaklanan herhangi bir ürünün ithalatını durdurmasının" vurgulandığını hatırlattı.

Laurence, "Yüksek Komiser Türk, tüm ülkeleri, İsrail'in bölgedeki yasa dışı varlığını pekiştirmeye yardımcı olmadıklarından emin olmak için alabilecekleri önlemler konusunda titiz, kapsamlı ve şeffaf değerlendirmeler yapmaya çağırıyor." dedi.

Sözcü Laurence, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ün, dün BM İnsan Hakları Konseyi'nin 63. Oturumunda yaptığı açılış konuşmasındaki "(Batı Şeria) Şirketlerin de yasa dışı yerleşimleri destekleyen iş uygulamalarına son vermeleri gerekiyor." ifadelerini de anımsattı.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde adım atacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA