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BM, 12 insani kriz bölgesi için 160 milyon dolarlık kaynak ayırdı

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BM, en ciddi 12 insani kriz bölgesinde hayat kurtarıcı yardımlar için 160 milyon dolar kaynak ayırdı. CERF'in tahsisatının, bu yıl en ağır insani ihtiyaçlarla karşı karşıya olan 87 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen girişimin parçası olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu genelinde yeterli finansman sağlanamayan dünyanın en ciddi 12 insani kriz bölgesinde hayat kurtarıcı yardımları desteklemek amacıyla 160 milyon dolar kaynak ayırdı.

BM Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu (CERF), konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu tahsisat, bu yıl en ağır insani ihtiyaçlarla karşı karşıya olan 87 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen daha geniş çaplı bir girişimin parçası niteliğinde." denildi.

Kaynağın 18 milyon dolarının Afganistan, 18 milyon dolarının işgal altındaki Filistin toprakları, 18 milyon dolarının Yemen, 16 milyon dolarının Sudan, 16 milyon dolarının Somali, 15 milyon dolarının Güney Sudan, 10 milyon dolarının Burkina Faso, 10 milyon dolarının Mali, 10 milyon dolarının Nijer, 9 milyon dolarının Çad, 6 milyon dolarının Kamerun ve 4 milyon dolarının ise Küba'daki hayat kurtarıcı müdahaleleri desteklemek için kullanılacağı açıklamada belirtildi.

Açıklamada, kalan 10 milyon dolarlık kaynağın, bu 12 kriz bölgesindeki engelli bireylerin acil ihtiyaçlarını karşılama ve insani yardımı daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmeye yönelik çabalar için kullanılacağı belirtildi.

Bu yıl sağlanan toplam CERF fonu tutarının 483 milyon dolara ulaştığı da açıklamada belirtildi.

"Ulaşmamız gereken 87 milyon insan var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, "Ulaşmamız gereken 87 milyon insan var ve kaybedecek vaktimiz yok." ifadelerini kullandı.

Fletcher, sadece paranın yeterli olmayacağının altını çizerek, liderlerin insani erişimi sağlamak, engelleri kaldırmak ve hayatları tehlikede olan insanlara ulaşmaya yardımcı olmak için siyasi irade göstermeleri gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: AA
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