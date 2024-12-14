Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in saldırıları derhal durmalı
Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda mesajı çok net
Suriye Milli Ordusu Süleyman Şah Türbesi'ne ilerliyor
Ulaşacakları yerin Türkiye için de önemi büyük
Şam Büyükelçiliği'nden ilk fotoğraf geldi
İşte Türkiye'yi temsil edecek ana kadro
'Soğuktan öleceğim, yardım edin' diyen adam, ölü bulundu
"Soğuktan öleceğim" diye haykıran adam, bir gün sonra bu halde bulundu

ABD, Suriye'de Heyet Tahrir Şam ile direkt temas kurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan, Suriye'deki Baas rejimini deviren grupların başındaki Heyet Tahrir Şam ile direkt temas kurduklarını doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'deki Baas rejimini deviren gruplardan Heyet Tahrir Şam ile direkt temas kurduklarını açıkladı.

BLİNKEN'DAN SURİYE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı için gittiği Ürdün'ün Akabe kentinde basın toplantısı yaptı. Toplantıda, " Suriye, son yarım yüzyılda herhangi bir haftada olduğundan daha fazla değişti." diyen Blinken, ABD'nin ve diğer bölgesel güçlerin, Suriye'nin geçici liderlerinin gelecekteki bir Suriye hükümetine "destek ve tanınma" karşılığında uymasını umdukları bir dizi ilke üzerinde anlaştıklarını söyledi.

"GEÇİŞ HÜKÜMETİ, KOMŞULARIYLA İYİ GEÇİNMELİ"

Blinken, Suriye'deki "kapsayıcı ve temsili" geçiş hükümetine, azınlıkların ve kadınların haklarına saygı gösterilmesi, terörist gruplara karşı hiçbir tolerans tanınmaması, kimyasal silah stoklarının imha edilmesi ve Suriye'nin komşuları ile iyi geçinmesi çağrısında bulundu.

ABD, Suriye'de Heyet Tahrir Şam ile direkt temas kurduABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

"HTŞ İLE DİREKT TEMAS HALİNDEYİZ"

Bir gazetecinin bu süreçte ABD'nin terörist grup olarak gördüğü HTŞ ile iletişimin olup olmadığı ile ilgili bir soruya Blinken, "HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz." dedi ve temas halinde olan herkese, Esed rejimi döneminde gözaltına alınan ABD'li gazeteci Austin Tice'ı bulmanın ve onu eve getirmenin önemini vurguladıklarını belirtti.

"DEAŞ SURİYE'DEKİ GEÖİŞ SÜRECİNDEN FAYDALANMAYA ÇALIŞABİLİR"

Blinken, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütü gruplarının durumu hakkında da Türkiye'deki yetkililerle görüşmeler yaptığını hatırlatarak, DEAŞ'ın Suriye'deki geçiş sürecinden faydalanmaya çalışabileceğini öne sürdü ve bu gruplar için "bu anda bu rolü sürdürebilmek çok önemli" ifadesini kullandı. Amman yönetiminin ev sahipliğinde Ürdün'ün Akabe şehrinde Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen toplantıya Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katılıyor.

ABD, Suriye'de Heyet Tahrir Şam ile direkt temas kurdu
Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
img

4 ay yoğun bakımda kalan Kadir İnanır'ın ilk fotoğrafı
img

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Her evin 3 çocuğu olmalı
img

Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Makarnacılar hadi, gidin emevi camisine iki rekat namaz kılın, israil ile pkk gitsin dibimizden.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Lan hani biz OYUN KURUCUYDUK ? Oğlum bu Amerika'nın oyunda ne işi var ? Size bir şey diyeyim mi . Siz NARSİST siniz , boşsunuz , algı yaratıcısınız . Neymiş Hakan fidan gitmiş , masa kurmuşlar Suriye'nin geleceğini dizayn ediyorlarmış . Sizin var ya sizin bir tek Allah birdir dediğinize inanırım gerisi fasa fiso..

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüso Fıso:

Abd emreder,diğerleri şak diye yapar.Gerisi teferruat.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

sayın yönetici. 15 dakika attığım mesajı neden yayinlamiyorsunnuz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Deaş masallarını bırak Amerika kimse size inanmıyor artık defol git bu coğrafyadan kimse seni sevmiyor istemiyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu! Listenin ilk sırası dikkat çekti
İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler

Son Dakika Haberleri

Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.