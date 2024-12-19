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ABD: İsrail'in Gazze'de kalıcı işgaline karşıyız

ABD: İsrail'in Gazze'de kalıcı işgaline karşıyız
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkese varılabilmesi için son düzlükte olduklarını ve Hamas'ın anlaşmaya evet demesini beklediklerini söyleyerek, İsrail'in Gazze'de kalıcı işgaline ise karşı olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkese varılabilmesi için son düzlükte olduklarını ve Hamas'ın anlaşmaya evet demesini beklediklerini söyleyerek, İsrail'in Gazze'de kalıcı işgaline ise karşı olduklarını belirtti.

Amerikan MSNBC kanalında canlı yayına katılan Blinken, Gazze gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi. Gazze'de bir ateşkese varılabilmesi için Türkiye dahil bölgedeki tüm aktörlerle görüştüklerini ve artık topun Hamas'ın sahasında olduğunu söyleyen Blinken, Hamas'ın karar vermesini beklediklerini kaydetti.

"HAMAS'IN EVET DEMESİ İÇİN BASKI SAĞLANMALI"

İran'ın ve Hizbullah'ın büyük ölçüde devreden çıkmasıyla tüm gözlerin Hamas'a çevrildiğini ifade eden Blinken, "Hamas'ın üzerinde nihayet evet demesi yönünde bir baskı olduğunu düşünüyorum. Hamas bir karar alıp evet cevabını verebilecek mi? Hamas'a evet demesi için gerekli baskıyı sağlamak amacıyla tüm ortaklarımızla bu konuyu görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü hatırlatan Blinken, "Esirleri evlerine geri götürmek istiyoruz. Gazze'de insanların nihayet rahata kavuşabilmesi için ateşkesin sağlanmasını istiyoruz." dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'DE KALICI İŞGALİNE KARŞIYIZ"

Öte yandan Blinken, İsrail'in Gazze'de herhangi bir şekilde kalıcı işgaline karşı olduklarını ve bunun İsrail'in çıkarına olmadığını vurguladı.

Blinken, "Bir diğer alternatif de İsrail'in Gazze'de kalıcı işgalidir ve biz bunu reddediyoruz çünkü bu, temelden İsrail'in çıkarlarına değildir." yorumunu yaptı. ABD'li bakan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından orada nasıl bir sürecin devreye girebileceğini taraflarla daha rahat bir ortamda konuşma ve adım atma imkanına kavuşacaklarını ve bunun hem İsrail hem de Filistin tarafı için daha sağlıklı olduğunu belirtti.


Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFA null:

namık kemal den seçmeler

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