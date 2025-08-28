Black Coffee, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşuyor

Elektronik müziği, caz, R&B ve soul müzikle harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren Grammy ödüllü müzisyen Black Coffee, 11 Ekim'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Güney Afrika'da 1976'da dünyaya gelen Black Coffee, Mandela'nın hapishaneden çıkışını kutlayan kalabalığa doğru giden bir taksinin çarpması sonucu 1990'dan beri sadece sağ kolunu kullanarak müzik yapıyor.

Sanatçı, Cape Town'daki konserinde 60 saat kesintisiz müzik yaparak, "Tek kol ile çalınan en uzun DJ seti" dünya rekorunu kırdı.

Alicia Keys ve Drake gibi ünlü isimlerle işbirliği yaparak da adından söz ettiren müzisyen, Pharrell Williams, Diplo, RyX, Usher ve David Guetta'nın misafir sanatçı olarak yer aldığı 6. albümü "Subconsciously" ile 64. Grammy Ödülleri'nde "En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü" ödülünün sahibi olmuştu.

Konserin biletleri yarın "Bubilet" üzerinden satışa sunulacak.