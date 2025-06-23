BKM 30. Yılını Ünlü İsimlerle Kutlayacak

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BKM, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 30. yıl etkinlikleri kapsamında Sıla, Melike Şahin ve diğer ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapacak. Etkinlikler 26 Temmuz'da başlayacak.

BKM, 30. yılında ünlü isimleri Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ağırlayacak.

BKM konserlerinin ilki 26 Temmuz'da Sıla'nın performansıyla başlayacak.

Melike Şahin 27-28 Temmuz'da konser verecek.

Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer'in sahnelediği "Kaynat Bakalım" 29 Temmuz'da, "Ata Demirer Gazinosu 2" ise 30 Temmuz'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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