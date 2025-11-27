Biyografi Akademisi'nde Yavuz Bülent Bakiler Anıldı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Biyografi Akademisi'nde, şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler'in hayatı ve eserleri istişare edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın konuşmacı olarak katıldığı programda, Bakiler'in edebi anlayışı, şiirleri ve hayatı değerlendirildi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Yavuz Bülent Bakiler'in Türk dilinin muhafazası ve müdafaası noktasında öne çıkan özel isimlerden birisi olduğuna dikkati çekerek, şiirleri, hayatı ve edebi bakış açısıyla örnek biri olduğunu vurguladı.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Bıyıklı ise yeni nesillerin Türkçe şuuru kazanmasında Bakiler'in büyük emeği bulunduğunu belirterek, milletinin menfaatini gözeterek, milli kültürün ihyası için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Yavuz Bülent Bakiler'in, kaleme aldığı kitaplarıyla okuyucularının da kalbine sızı düşürdüğünü anlatan Bıyıklı, "Türk okuru Bakiler'i sahiplendi, milyonlarca okura ulaştı. Kalemini, içinden çıktığı milletin millet olma vasfını kaybetmemesi için kullandı. Şiirinde Arif Nihat Asya'nın ihtişamı, Necip Fazıl'ın derinliği ve mücadele ruhu vardı. En önemlisi bütün bu tesirleri kendi şahsiyetinde eritip özgün bir edebiyat damarı açmayı başardı." ifadelerini kullandı.