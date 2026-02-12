Haberler

Amasya'da biyogaz tesisinde gazdan zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir biyogaz tesisinde metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi gerçekleştirilen törenle toprağa verildi. Olayda yaşamını yitirenlerin aileleri ve yerel yöneticiler cenaze törenine katıldı.

Tesiste metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Mücahit Sarıdaş (32), Cemal Temiz (54) ve Hakan Küçük'ün (48) cenazeleri, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Suluova Yeni Şeker Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Sarıdaş, Temiz ve Küçük'ün cenazeleri, aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

Cenaze törenine, yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun ile vatandaşlar katıldı.

Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren biyogaz tesisinde dün fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için çukura inen 3 çalışan metan gazından zehirlenmiş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
