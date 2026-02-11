Haberler

Amasya'da biyogaz tesisinde zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir biyogaz tesisinde gaz zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan 3 işçi yaşamını yitirdi. Olayın ardından idari ve adli soruşturma başlatıldı.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde bir biyogaz tesisinde gaz zehirlenmesi sonucu etkilenen 3 işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamada olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir biyogaz tesisinde 3 işçinin zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan işçiler Mücahit Sarutaş (32), Cemal Temiz (54) ve Hakan Küçük (48), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan 3 işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Vali Önder Bakan, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun tesise gelerek olay hakkında bilgi aldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün Suluova İlçemizdeki Besi Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan gaz zehirlenmesi olayı sonucu hastaneye kaldırılan 3 vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci de devam etmekte olup, hayatlarını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.

