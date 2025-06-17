Malazgirt Zaferi Etkinlikleri İçin Ahlat'ta İncelemeler Yapıldı

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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'ta incelemelerde bulundu. Vali Karakaya, Ahlat'ın Türk İslam kültürünün önemli bir noktası olduğunu belirterek, etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade etti. Topbaş ise, etkinliklerin halkla bütünleşik ve kardeşliği vurgulayan bir organizasyon olacağını söyledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu.

Vali Karakaya ve Topbaş, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla her yıl etkinliklerin düzenlendiği Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne geldi.

Hazırlıklarla ilgili görevlilerden bilgi alan Vali Karakaya, basın mensuplarına, Ahlat'ın Türk İslam kültürünün Anadolu topraklarında ilk adım atıldığı noktalardan biri olduğunu söyledi.

İlçede 7 yıldır Türk kültürüne dair unsurları içeren önemli etkinliklerin düzenlendiğini hatırlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Etkinlikler çerçevesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet erkanı ilimizi ve ilçemizi ziyaret ediyor, vatandaşımızla bir araya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi hem etkinlikler için hem de vatandaşımızın kullanacağı alan haline getirildi. Burada, Ahlat şenliklerine hazırlanmak ve vatandaşımızın daha iyi hizmet alması için eksiklikleri yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulunduk. Bayrağı yeni devralan Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, etkinliklerin gerçekleştirildiği alanı gördü. Fikir alışverişinde bulunduk. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Kadim şehir Bitlis'imize, Ahlat'ımıza ve Cumhurbaşkanlığımıza yakışır bir etkinlik programını gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız."

Topbaş ise kadim şehir Bitlis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Okçular Vakfı olarak her yıl burada Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediğimiz Malazgirt-Ahlat etkinlikleri için valimiz, belediye başkanımız, yetkili arkadaşlarla alanı gezdik. Geçmiş yıllardaki tecrübeleri paylaştık. Bu yıl da çok güzel bir organizasyon olacak. Halkla bütünleştiğimiz, kardeşliği vurguladığımız güzel bir organizasyonda vatandaşlarımızla buluşacağız. Herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ziyaret eden Karakaya ile Topbaş, Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek ile Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret ve incelemelerde, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Okçular Vakfı başkan yardımcıları Sinan Çıtak ile Muhammed Bakırcı ve bazı kurum amirleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
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