Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde korkutan patlama

 Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

Son depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre şehirlerden de hissedildi

Bitlis Valisi Karakaya, Karla Mücadele Ekiplerini Ziyaret Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, köy yollarındaki karla mücadele çalışmalarını incelemek üzere çeşitli kurumları ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Karakaya, ekiplerin özverilerini vurguladı ve vatandaşları uyarılara uymaya davet etti.

Bitlis Valisi Karakaya'dan karla mücadele ekiplerine ziyaret

BİTLİS - Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında gerçekleştirilen karla mücadeleyi yerinde inceledi.

Vali Karakaya, daha sonra ise Bitlis Karayolları 118. Şube Şefliğini ve Bitlis Polis Yol Kontrol Noktasını ziyaret etti.

Köy yolları ağında gerçekleştirilen kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Karakaya, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Valilik koordinesinde, Emniyet, Jandarma, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini belirten ve büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür eden Vali Karakaya, vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını ve uyarılara uymalarını istedi.

Vali Karakaya'ya incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Bitlis Karayolları 118. Şube Şefi Serdar Kesmez eşlik etti.

Bitlis Valisi Karakaya, Karla Mücadele Ekiplerini Ziyaret Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Güncel
img

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın
img

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
img

Dünya devi, bonservisini bir çırpıda ödemeye hazır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mersin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Mersin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tokat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tokat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Giresun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Giresun'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Artvin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Bayburt okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bayburt'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Yozgat okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Yozgat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Erzincan okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Erzincan'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? İzmir Tüpraş patlaması SON DAKİKA! Tüpraş'ta neden patlama oldu? Cübbeli Ahmet Hoca Icardi sözleri ne, Icardi'ye ne ne dedi? Aile hekimi raporları ücretli mi, kaç TL? Cola Gaza nerede satılıyor, Türkiye'de satılıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.