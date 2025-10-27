Bitlis Valisi Karakaya'dan Hizan'da Yol Çalışmaları İncelemesi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresince Hizan ilçesinde yürütülen yol çalışmalarını inceledi.

İlçeye bağlı Uzuntaş, Döküktaş ve Esenler köylerini ziyaret eden Karakaya, sıcak asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarının yapıldığı yollarda incelemelerde bulundu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Karakaya, yaptığı açıklamada, bu yıl köy yollarında 90 kilometrede sıcak asfalt yapıldığını söyledi.

Gelecek yıl daha fazla yolu sıcak asfaltla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Karakaya, "Köylerimize yaklaşık 120 bin metrekare parke taşı döşedik. Bunu önümüzdeki yıl 150 bin metrekareye çıkarmak için gayret sarf ediyoruz. İçme suyu olarak da depolarımızın onarımı, suların hijyenik olması, sağlık koşullarına uygun olması açısından oldukça önemli." dedi.

Bu nedenle ilgili kurumlarla yürüttükleri çalışma kapsamında 160'a yakın deponun içini ve dışını yenilediklerini ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşımıza daha sağlıklı hizmet verebilmek açısından yaklaşık 30 yeni içme suyu deposu yaptık. Toplamda 182 projemizi hayata geçirmiş olduk. İl genelinde bütün kurumlarımız, emniyetimiz, jandarmamız güvenliği sağlayarak, diğer kurumlarımız üzerine düşen görevi yaparak, alt yapı çalışmalarını gerçekleştirerek inşallah Bitlis ilimizi her ilçesiyle, her köyüyle hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum."

Karakaya'ya ziyaretinde Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Ahmet Özdemir, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Osman Fadıl Üner, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Abdurrahim Karaman, AK Parti Hizan İlçe Başkanı Kasım Özdemir eşlik etti.