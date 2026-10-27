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Bitlis Valisi Karakaya'dan Güroymak'ta ziyaret ve incelemeler

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Bitlis Valisi Karakaya'dan Güroymak'ta ziyaret ve incelemeler
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Güroymak ilçesinde cami ve taziye evi açılışına katıldı, köylerdeki çalışmaları inceledi, şehit ailesi ve esnafı ziyaret etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Güroymak ilçesinde cami ve taziye evi açılışına katıldı, köylerdeki çalışmaları inceledi, şehit ailesi ve esnafı ziyaret etti.

Karakaya, beraberindeki Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Kaymakam Onur Aykaç, İl Genel Meclisi Başkanı Medet İlbars, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz ve ilçe protokolüyle Yamaç köyü mezrasında yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii ve Taziye Evi'nin açılışını yaptı.

Hayırseverlere teşekkür edilen programda vatandaşlarla bir araya gelen Karakaya, ardından köyün içme suyu deposunda ve yollarında incelemelerde bulundu.

Değirmenköy'de Şehit Abdurrahman Doğan'ın ailesini de ziyaret eden Karakaya ve beraberindekiler, aileyle bir süre görüştü. Heyet, köyde devam eden su kanalı çalışmalarını ve bakım ve onarımı yapılan su deposunu da inceledi.

Karakaya, Bağlar Mahallesi'nde restorasyon ve genişletme çalışmaları tamamlanan caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen programa da katıldı. Kurdele kesiminin ardından cami ibadete açıldı.

Daha sonra Aile Destek Merkezi'ne gelen Karakaya, yürütülen faaliyetler ve kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler hakkında bilgi aldı.

İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek talep ve önerilerini dinleyen Karakaya, bir bahçede gerçekleştirilen badem hasadına katıldı.

Programının son bölümünde yapımı devam eden 16 derslikli Güroymak Ortaokulu inşaatını inceleyen Karakaya, çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA
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