Bitlis'teki taş evler doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyündeki tarihi taş evler, bozulmamış yapısıyla yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Derin vadi arasındaki yamaca kurulan taş evlerin bulunduğu köye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, sonbahar renkleriyle bütünleşen evleri, fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelen Hüseyin Yıldırım, arkadaşının tavsiyesiyle köye geldiklerini söyledi.

Bölgenin eşsiz bir manzarasının olduğunu belirten Yıldırım, "Çok güzel yapılar var burada. Hayranlık uyandıran bir görüntü. Tarihi dokusunu görmeleri için herkesi buraya davet ediyorum." dedi.