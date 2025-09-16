Bitlis'teki Tarihi Yapıların Restorasyonu İçin İnceleme

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, restorasyonu planlanan tarihi ev, konak ve Etnografya Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Mimari dokusuna uygun restore edilmesi planlanan Ahmet Ağa ve Otolar konakları, Etnografya Müzesi, Barutçular Evi ile çeşitli tarihi mekanları ziyaret eden Karakaya, sivil mimari yapılar hakkında bilgi aldı.

Karakaya, basın mensuplarına, kamuya ait birçok anıt eserde çalışmaların tamamlandığını, sivil mimari yapıların da ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bitlis'in kadim bir kent olduğunu belirten Karakaya, "Bu şehrin önemli tarihi vurguları var. Bunlardan biri mimari yapısı ve özelliğidir. İlimizde çok sayıda anıt eserin restorasyonu bitmek üzere. Sivil mimarilerin de restorasyonlarına başlamak gerektiği kanaatindeyiz." dedi.

Üniversite, belediye, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sivil mimarinin yeniden canlandırılmasına önem verdiğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Paydaş kurumlarımızla restorasyon konusunda öncülük yapabileceğimiz bina tespit edebilir miyiz diye teknik gezi yapıyoruz. Bitlis'in kültür ve turizmi açısından önemli konu olacağını düşünüyoruz. Bir iki örnek, kurumlarımız tarafından restore edilip işlevlendirilebilirse butik otel ve kafeye dönüştürülebilir. Böylece hem hemşehrilerimiz hem de yerli yabancı misafirlerimiz bu tarihi dokuyu hissederek hizmetlerden faydalanabilir. Kamu kurumlarının sürece öncülük etmesi özel mülk sahiplerini de teşvik edecek."

Karakaya'ya ziyaretlerinde Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Çoban ve teknik personel eşlik etti.