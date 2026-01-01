Haberler

Bitlis'te kar nedeniyle yolda kalan sürücülere trafik ekipleri yardım ediyor

Güncelleme:
Bitlis'te devam eden kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere emniyet trafik ekipleri yardımcı oluyor. Ekipler, sürücüleri güvenli alanlara yönlendirirken zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülerin yardımına trafik ekipleri yetişiyor.

Kentte bir haftadan bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, yolda kalan sürücülere müdahale ederek güvenli alanlara yönlendiriyor.

Sürücülere yardımcı olarak ilerlemelerini sağlayan ekipler, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
