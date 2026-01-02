Haberler

Bitlis'te yoğun yağış sonucu araçlar karla kaplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te etkili olan yoğun kar, kent merkezi ile Hizan ve Ahlat ilçelerinde yaşamı olumsuz etkileyerek vatandaşların araçlarını bulmalarını ve temizlemelerini zorlaştırıyor. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, kent merkezi ile Hizan ve Ahlat ilçelerinde vatandaşlar karla kaplanan araçlarını çıkarmak için çaba gösteriyor.

İl genelinde 4 gündür süren yoğun kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar esaretinin yaşandığı il merkezi ve ilçelerde araçlar, tek katlı evler, trafik ışıkları ve trafik levhaları karla kaplandı.

Kara gömülü araçlarını bulmakta zorluk çeken vatandaşlar, araçların üzerinde biriken karları temizlemek için de yoğun çaba sarf etti.

Kar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığı kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Hizan ilçesinde de araçlar kara gömüldü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçede, vatandaşlar araçlarının üzerinde, iş yerleri ile evlerinin önünde biriken karları küreklerle temizlemeye çalıştı.

Belediye ekipleri de ana cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Karla kaplanan ilçe dronla görüntülendi.

Ahlat ilçesinde de karın ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Ahlat Belediyesi ekipleri, mahalle yollarında, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bazı iş yeri sahipleri de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara mama vererek beslenmelerini sağlıyor.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Kimseye verilecek hesabım yok

Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Verilecek hesabım yok
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia