Bitlis'te Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı Düzenlendi

AK Parti Bitlis İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda iklim kanunu ve yeşil dönüşüm konuları ele alındı. AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz, bu programın 81 ilde yapıldığını duyurdu.

Bitlis'te "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" düzenlendi.

Ak Parti Bitlis İl Başkanlığı konferans salonunda yapılan programda konuşan AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz, programı 81 ilde düzenlediklerini söyledi.

İklim kanunu, yeşil dönüşüm ve yeşil kalkınma konularını önemsediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu konuları anlatmaya çalışıyoruz. Programlarımızın 5. durağı Bitlis'teyiz. Burası bizim için çok önemli. Bitlis ilmin, maneviyatın ve kültürün şehridir. Burada çok önemli çalışmalar yapılıyor. Memleket için el birliğiyle daha çok çalışacağız."

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ise "İklim kanunu bu dönemin en önemli konularından biri. Eleştirenlerin hep aynı cenahta olduğunu görünce doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
