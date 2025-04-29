Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

Çakarlı sürücü yakalandı, Vali Gül'den manidar paylaşım geldi

Bitlis'te Yeni Şehir Mezarlığı Projesi Başlatıldı

Bitlis'te Yeni Şehir Mezarlığı Projesi Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Belediyesi, 100 dönümlük alana modern bir şehir mezarlığı yapma çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mezarlıkta mescit ve gasilhane gibi yapılar olacağını belirtti.

Bitlis Belediyesince 100 dönümlük alana şehir mezarlığı yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışmanın yürütüleceği alanda inceleme yaptı.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Tanğlay, uzun süredir şehir mezarlığı projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Tanğlay, "Yeni mezarlık alanı modern bir parselasyon sistemiyle düzenlenecek. Mezarlıkta mescit ve gasilhane gibi yapılar yer alacak. Bu projeyi kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.