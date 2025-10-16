Haberler

Bitlis'te Trafik Kazası Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bitlis'te Trafik Kazası Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Çevre Yolu'ndaki 8 Ağustos Tüneli'nde, AFAD koordinesinde olası trafik kazalarına karşı hazırlık amacıyla tatbikat yapıldı. Ekipler, senaryo gereği meydana gelen kazada araçta sıkışan yaralıları kurtararak hastanelere sevk etti.

Bitlis Çevre Yolu'ndaki 8 Ağustos Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı.

Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, olası trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla düzenlenen tatbikata, UMKE, itfaiye, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Karayolları Tünel Şefliği ekipleri katıldı.

Tatbikatta, 1950 metre uzunluğundaki tünelde senaryo gereği meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araçta sıkışan 2 yaralı ekiplerce çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AFAD İl Eğitim Şube Müdürü Engin Eribol, yaptığı açıklamada, 8 Ağustos Tüneli'nde paydaş kurumlarla tek yönlü trafik kazası senaryosu üzerinden tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eribol, "Senaryo gereği araçta sıkışan 2 vatandaş müdahale ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiş, çevredeki hastanelere sevkleri sağlanmıştır." dedi.

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Ozan Sirek ise tatbikatın kurumlar arası koordinasyonu artırmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor

95 tır, günlerdir İstanbul'da rehin! Nedeni uykuları kaçıracak cinsten
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor

Eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

İrfan Can'ın yanında Fener'den bir yıldız daha
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.