Bitlis'te refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bitlis-Baykan kara yolunda bir otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'te otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bitlis-Baykan kara yolunda 63 AEV 379 plakalı otomobil, kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk