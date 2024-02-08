Bitlis'te Tandırda Gizlenmiş 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Bitlis'in Hizan ilçesinde yapılan operasyonda, tandır içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
BİTLİS'in Hizan ilçesinde, tandıra gizlenmiş 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor. Hizan ilçesinde 1 evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenledi. Evdeki aramada tandır içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.