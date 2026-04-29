Bitlis'te su değirmeninin çarkı yaklaşık 2 asırdır dönüyor

Bitlis'in Hizan ilçesindeki yaklaşık 2 asırlık su değirmeni, aradan geçen yıllara rağmen hizmet vermeyi sürdürüyor.

Karbastı köyüne bağlı Yamaç mezrasında bulunan tarihi su değirmeni, gelişen teknolojiye rağmen yıllardır çalışıyor.

Dağın eteğinden çıkan suyun kanalla getirilmesiyle dönen değirmende, köylülerin getirdiği buğday, arpa, darı ve mısır öğütülerek un haline getiriliyor.

Köy muhtarı İzzettin Uyanık, değirmenin asırlardır bölgede kullanıldığını söyledi.

Köyde çeltik ekildiğini belirten Uyanık, "İmece usulüyle, yardımlaşmayla yapılan bu üretim bizim için önemli bir geçim kaynağıdır. Eskiden daha fazla ekim yapılıyordu ancak son yıllarda kuraklık nedeniyle sularımız azaldığı için üretim düşmüştü. Bu yıl yağışların bol olması çeşmelere ve su kaynaklarına büyük fayda sağladı." dedi.

Birçok köyün mahsulünün aynı değirmende öğütüldüğünü ifade eden Uyanık, şunları kaydetti:

"Dedelerimizden, atalarımızdan bu yana bu pirinç ekiliyor ve bu değirmenler işletiliyor. Fazla ürün olduğunda çevre il ve ilçelere satıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyoruz. Normalde çeltiklerimizi sonbaharda öğütürdük. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle değirmenimize yeterince su gelmediği için çalıştıramadık. Ancak bu yıl su bol."

Kaynak: AA / Necmettin Karaca
