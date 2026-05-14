Bitlis'te spor ve kültür etkinlikleri düzenlendi

Bitlis'te "Spor ve Kültür Etkinlikleri'26" programı düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesince Kaldera Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, eğitim öğretim yılının sonuna yaklaştıklarını söyledi.

İki hafta sonra dönemi bitireceklerini, bayramdan sonra da finallerle bu yılı başarılı şekilde tamamlayacaklarını belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

"Uzun süre kapalı ders ortamlarında olduğunuz için etkinlik yapılması talebiniz vardı. Böyle bir etkinlik planladık. Etkinliğin zengin olması için, spor etkinlikleri bunun yanında şiir dinletisi ve panel düzenlemek istedik. Panelimiz başladı. Akşam da konserimiz ve burada halay olacak. Etkinliğin güzel ve başarılı olacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Elmastaş daha sonra öğrencilerle halay çekti, etkinlik alanını gezdi.