Bitlis'te şehit yakınları ve gaziler 'Büyük Aile Sofrası'nda buluştu

Bitlis'te şehit aileleri, gazi ve yakınları "Büyük Aile Sofraları" iftar programında bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bitlis Valiliği himayesinde "Büyük Aile Sofrası" temasıyla şehit aileleri ile gazi ve yakınları için iftar programı düzenlendi.

Polisevi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dua okundu.

Vali Ahmet Karakaya, programda şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi, sohbet etti.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin emanetleri ile kahraman gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirten Karakaya, "Sizler, bu milletin en kıymetli emanetlerisiniz. Devletimiz her zaman yanınızdadır, sizlere olan vefa borcumuzu hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, MHP İl Başkanı Tekin Uçak ve siyasi parti temsilcileri katıldı.