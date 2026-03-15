Bitlis'te Şehit Aileleri İçin İftar Programı Düzenlendi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehit ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi. Programa katılan şehit aileleri ve emniyet mensupları, birlikte iftar açarak sohbet etti. Vali Ahmet Karakaya, vatanın bekası için canlarını feda eden şehitleri rahmetle anarak, emniyet teşkilatına teşekkür etti. Program, çeşitli protokol üyelerinin katılımıyla sona erdi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, polisevindeki programda şehit aileleri ile Emniyet Müdürlüğü personeli bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa katılan emniyet mensupları ve şehit aileleriyle sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve bağımsızlığı için gerektiğinde canını feda eden emniyet mensupları ile şehitlerin kıymetli emanetleri olan şehit aileleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu belirten Vali Karakaya, "Toplumumuzun huzuru için büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ederim. Bu vesileyle vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecenizi tebrik ediyor, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın sizlere, ailelerinize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, şehitlerin emanetleri olan aileleriyle ve teşkilat mensuplarıyla aynı sofrayı paylaşmaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Emekliliğe ayrılan Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cahit Şahin'e Vali Ahmet Karakaya ve Şensoy tarafından plaket takdim edilmesiyle sona eren programa emniyet mensupları ve şehit ailelerinin yanı sıra Tatvan 10. Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

Görüntüler az önce geldi: İsrail'in kalbini füze ile vurdular
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu

Yok böyle misilleme! ABD'nin dev bankası yerle bir oldu
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum

Fener taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü
Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

Ülkeyi sarsan skandal! Sapığın bilgisayarından neler çıktı neler
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşım

Ebrar'dan bomba Terim paylaşımı!
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Sakin sakin işini yaparken canlı yayında gördüğü manzara karşısında kendinden geçti

Canlı yayında gördüğü manzara karşısında kendinden geçti
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı