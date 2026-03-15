Bitlis'te Şehit Aileleri İçin İftar Programı Düzenlendi

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce, şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, polisevindeki programda şehit aileleri ile Emniyet Müdürlüğü personeli bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa katılan emniyet mensupları ve şehit aileleriyle sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve bağımsızlığı için gerektiğinde canını feda eden emniyet mensupları ile şehitlerin kıymetli emanetleri olan şehit aileleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu belirten Vali Karakaya, "Toplumumuzun huzuru için büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ederim. Bu vesileyle vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecenizi tebrik ediyor, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın sizlere, ailelerinize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, şehitlerin emanetleri olan aileleriyle ve teşkilat mensuplarıyla aynı sofrayı paylaşmaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Emekliliğe ayrılan Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cahit Şahin'e Vali Ahmet Karakaya ve Şensoy tarafından plaket takdim edilmesiyle sona eren programa emniyet mensupları ve şehit ailelerinin yanı sıra Tatvan 10. Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ve kurum amirleri katıldı.