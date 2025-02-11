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Bitlis'te Para Nakil Aracının Otomobille Çarpışması: 3 Yaralı

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Bitlis'te bir bankanın para nakil aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te bir bankanın para nakil aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karayolları 118. Şube Şefliği binası önünde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen, bir bankaya ait 34 KVN 766 plakalı para nakil aracı ile 34 CIK 365 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, polis, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki araçta yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bankaya ait araçta bulunan paralar, banka görevlileri ve polisler eşliğinde başka araca nakledildi.

Yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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