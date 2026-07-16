Haberler

Güroymak'ta özel gereksinimli öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi

Güroymak'ta özel gereksinimli öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, özel gereksinimli öğrencilerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen sinema günü etkinliğinde çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, özel gereksinimli öğrencilerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla "Sinema Günü Etkinliği" düzenlendi.

Güroymak Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği tarafından Bağlar Mahallesi'ndeki Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrenciler ile aileleri katıldı.

Çocuklar sinema gösterimi izleyerek keyifli vakit geçirirken, etkinlik sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Dernek Başkanı Ezel Özkan, çocukların mutlu olmasının kendileri için en büyük değer olduğunu belirterek, toplumun her kesimine dokunan sosyal projeler üretmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Etkinliğe katılan aileler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda vıp locada çarpıcı görüntüler!

Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda vıp locada çarpıcı görüntüler!
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Japonya Savunma Bakanı Koizumi'den İstanbul'da 'uskumru sandviç' paylaşımı

Japon Bakan Türkiye'yi ardında bırakamadı! Yeni paylaşımı olay
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu