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Hizan'da özel gereksinimli öğrenciler resim yaparak sosyalleşiyor

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Bitlis'in Hizan ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler, resim yaparak hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyor. Öğretmenleri eşliğinde hayal dünyalarını tuvale yansıtan öğrenciler, mutluluklarını eserleriyle ifade ediyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler, resim yaparak sosyalleşiyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrenciler, el becerilerini geliştirmek için resim etkinliklerine katılıyor.

Öğretmenleri eşliğinde hayal dünyalarını tuvale yansıtan öğrenciler, vakitlerini en iyi şekilde değerlendiriyor.

Özel eğitim öğretmeni Tamer Okutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel gereksinimli öğrencilerin gelişimine tanıklık etmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin resim yaparak sosyalleştiğini belirten Okutan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimle uzun zamandır çalıştığım için aramızdaki bağ gün geçtikçe güçleniyor. Her geçen gün yol kat ettiğimiz bu süreçte kendilerini geliştirebildiklerini görmek ve mutluluklarına şahit olmak benim için tarif edilemez bir duygu. Her çalışmalarında son fırça darbesini vurup 'Öğretmenim, işte bu benim eserim' demeleri, meslek hayatımda edindiğim en mutluluk verici ve tarif edilemez hislerden biri. Çocuklarla gurur duyuyorum."

Özel eğitim öğretmeni Zeynep Betül Dursun ise "Geçtiğimiz yıl çocuklarla birlikte başladığımız sanat çalışmalarında, onların hayal dünyalarını fırçalara ve renklere aktardıklarını gördük. Geldiğimiz noktada öğrencilerimiz her gün yeni bir etkinlik ve yeni bir resimle karşımıza geliyor. Kendilerini ifade edebildikleri, varlıklarını ortaya koyabildikleri ve 'Ben bunu yapabiliyorum' diyebildikleri bir noktaya ulaştılar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Alca
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