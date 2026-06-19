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Bitlis'te özel gereksinimli öğrenciler atölye çalışmalarıyla sosyalleşiyor

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde özel eğitim okulundaki 98 öğrenci, el sanatları ve resim atölyeleriyle hem sosyalleşiyor hem de sanatsal becerilerini geliştiriyor. Yıl sonu sergilerinden elde edilen gelirle yeni etkinlikler düzenleniyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler, atölye çalışmalarına katılarak sosyalleşiyor.

Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu özel eğitim sınıfında eğitim gören 98 öğrenci, el becerilerini geliştirmek için el sanatları ve resim etkinliklerine katılıyor.

Öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle hayal ettiklerini tuvale aktarırken sanatsal becerilerini de geliştiriyor.

Okulda görevli öğretmen Reyhan İsmailzade, AA muhabirine, öğrencilerin bireysel gelişimlerine yönelik atölyee çalışmaları yaptıklarını belirti.

Atölyelerde öğrencilerin sosyalleştiğini ifade eden İsmailzade, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmaları yıl sonunda sergiliyoruz. Sergide elde edilen gelirlerle atölyelerimizin malzeme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize yönelik etkinlikler yapıyoruz. Okulumuz bahçesinde fidan dikimi yaptık, sahipsiz kediler için mama kabı hazırlama etkinliğimiz oldu. Bunların hepsi atölye çalışmaları kapsamında öğrencilerimizle hazırlandı."

Öğretmen Mehmet Taysı ise özel çocukların sosyal becerilerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Taysı, "Öğrencilerimiz atölyelerde kolye, bileklik, kitap ayracı, resim tabloları, çanta, süs eşyaları ve kostümler yapıyor. Öğretmenler gözetiminde özel öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ürünler yıl sonunda sergileniyor ve elde edilen gelirlerle öğrencilerimize yönelik etkinlikler düzenleniyor." dedi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir
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