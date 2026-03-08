Haberler

Bitlis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Bitlis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Bitlis-Güroymak kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, trafik polisleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 7 kişi, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Suudi Arabistan'ı düşman olarak görmüyoruz

İran, günlerdir vurduğu Körfez ülkesine zeytin dalı uzattı
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler

Hedefinde o isim var: Orkun'dan zehir zemberek sözler
İran: Suudi Arabistan'ı düşman olarak görmüyoruz

İran, günlerdir vurduğu Körfez ülkesine zeytin dalı uzattı
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı