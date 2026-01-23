Haberler

Bitlis'te yolcu otobüsünün kontrol noktasındaki kulübeye çarptığı kazada 4 polis yaralandı

Bitlis'te Diyarbakır'dan Tatvan'a giden bir yolcu otobüsü, kontrol noktasındaki polis kulübesine çarparak 4 polis memurunun hafif yaralanmasına yol açtı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'te yolcu otobüsünün polis kontrol noktasındaki kulübeye çarpması sonucu 4 polis memuru hafif yaralandı.

Diyarbakır'dan Tatvan'a giden C.D. yönetimindeki 46 AEG 334 plakalı yolcu otobüsü, Arıcılık mevkisinde kontrolden çıkarak kontrol noktasındaki polis kulübesine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kulübedeki 4 polis memuru hafif yaralandı, otobüste hasar oluştu.

Ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından otobüs, iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular da kaza yerine gönderilen araçlarla otogara götürüldü.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
