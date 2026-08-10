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Bitlis'te Hortum Şantiyede Görüntülendi

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Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde bir inşaat şantiyesinde oluşan hortum, işçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kısa sürede etkisini kaybeden hortumda can veya mal kaybı yaşanmadı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Ovakışla beldesindeki bir inşaat şantiyesinde rüzgarın etkisiyle hortum oluştu.

Kısa sürede büyüyerek şantiyedeki iş makinelerinin bulunduğu alanda ilerleyen hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.

Hortum, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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