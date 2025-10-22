Bitlis'te Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Veriliyor

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kent genelindeki okulları ziyaret eden trafik ekipleri, öğrencileri trafik güvenliği, trafik kuralları konusunda bilgilendiriyor.

Eğitimlerin ardından öğrencilere sorular yönelten ekipler, doğru yanıt veren öğrencilere hediyeler veriyor, onları "trafik gönüllüsü" ilan ediyor.

Yıl başından bu yana 5 bin öğrenciye eğitim veren ekipler, bu kapsamda Milli İrade İlkokulu'nda trafik güvenliği semineri düzenledi.

Trafik kuralları, trafik işaretleri konularında katılımcılara bilgiler aktaran trafik polisleri, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Altuntaş, basın mensuplarına, eğitimlerin amacının trafikte sıfır can kaybı hedefi doğrultusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Altuntaş, öğrencilerin trafik kurallarını daha iyi öğrenmesini, trafikte yaya olarak bulunurken ya da okula gidip gelirken can güvenliğini koruyacak şekilde hareket etmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Yıl başından bu yana kent genelindeki tüm ilçelerde 5 bin öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verdiklerini ifade eden Altuntaş, şunları kaydetti:

"Bu sayıyı İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyoruz. Amacımız, 2030 ve 2050 hedeflerine ulaşmak. Bu hedeflere ulaşırken, çocukların geleceğimiz olduğunu bilerek eğitimleri sürdürüyor, trafik kazalarını ve can kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz."