Haberler

Bitlis'te Nevruz Bayramı kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen programda Vali Ahmet Karakaya, Nevruz'un kardeşliği ve doğanın yeniden doğuşunu simgelediğini belirterek, ateş yakma ritüeliyle bu anlamlı günü kutladı.

Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, baharın müjdecisi, birlik ve beraberliğin simgesi Nevruz Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Nevruz'un sadece bir mevsim değişikliği değil, aynı zamanda doğanın, insanlığın, kardeşliğin ve bir sürü güzelliğin yeniden doğuşunun adı olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Başta Türk Cumhuriyetleri, Asya ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere asırlardır bu topraklarda farklı kültürleri ortak bir sevinçte buluşturan Nevruz, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte yaşama ve farklılıklardan güzellikler çıkarma iradesinin adı olmuştur. Ateş yakma ve demir dövme ritüelleri de Nevruz'un köklü gelenekleri arasındadır. Ateş arınmayı, kötülüklerden uzaklaşmayı simgelerken, demirin dövülmesi ise emeği, gücü ve yeni başlangıçları temsil etmektedir. Bu anlamlı günün ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa yeni bir başlangıç, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Nevruz Bayramımız kutlu olsun."

Karakaya, daha sonra Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bahçesinde nevruz ateşini yaktı.

Vali Karakaya, kurum amirleri ve öğrenciler, ateşin üzerinden atladı, halaylar çekerek nevruzu kutladı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu

Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu
Bu kez başarabilecek mi? Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda

Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge