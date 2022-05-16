BİTLİS'TE 'NEMRUT JEOPARK ÇALIŞTAYI' BAŞLADI - Haberler

BİTLİS (DHA) - BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde Nemrut Jeopark Çalıştayı başladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ve paydaşlarının katıldığı Nemrut Jeopark Çalıştayı düzenlenen açılış programı ile başladı. 2 gün sürecek olan çalıştayda kurullar oluşturup yol haritası çizilecek.

Çalıştaya Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yıldırım Güngör, jeopark paydaşları katıldı. Programın açılışında konuşan Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, 30 yıldan beri terör belasıyla uğraştıklarını, ancak gelinen noktada terörün bitme noktasına geldiğini belirterek şöyle konuştu:

'Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Ancak yaklaşık 30 yıldır bir terör belası ile uğraşıyoruz. Ancak geldiğimiz noktada artık bitirme noktasına geldik. Terörün bitmesiyle birlikte artık bizleri daha zorlu bir görev bekliyor. Kentimizi eğitim, kültür, sanat, turizm açısından, daha ileri götürmemiz icab ediyor. Biz bugün burada Nemrut Kalderası ve çevresi Süphan'a kadar uzanan bölgede jeopark ilan etmek maksadıyla bir çalıştay başlatıyoruz. Özel İdare Müdürlüğümüz çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyor. En kısa sürede bunu da tamamladıktan sonra ayaklarımız yere basarak bu amaca ulaşacağımızı düşünüyorum. Bilim kurulumuzu oluşturduk. Rektör hocamızın başkanlığında bilim kurulu çalışmalarına başlayacak. Bize rehberlik edecekler. Bizler de onlara idari olarak onlara elimizden gelen desteği sağlayacağız. En nihayetinde inşallah bunu başaracağız. Nemrut ile ilgili çalışmalar dünden başladı bugün devam ediyor değil. Buranın 10 yıllık bir geçmişi var. 10 yıllık bir özlemi var. Bu bölge bunu hak ediyor. Nemrut ve çevresinin jeopark olarak ilan edilmesi ile ilgili sonuca inşallah hep birlikte ulaşacağız.'

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise "Bu konu ile ilgili bazı çalışmalar yapılmış, projeler hazırlanmış. İstanbul Üniversitesi'nden hocamız Yıldırım Güngör hocamızın önemli çalışmaları var. Aslında büyük oranda Jeopark içerisindeki jeosit alanları büyük oranda Yıldırım Hocamızın raporundan esinlenerek ona dayandırılarak hazırlandı. Bu toplantının ardından araziye de çıkarak çalışmalar yapacağız. Bilim kurulu olarak bu jeoprakın sınırları nereye kadar olacak? Burada hangi jeositler yer alacak? Bazı revize edilecek konular olacaktır. Dolayısıyla 2 gün sürecek bir çalıştaydır? dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Katılanlardan ve salondan detaylar

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-Bitlis Vali Yardımcısı İzzet cem Eser'in konuşması

-Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın konuşması

-Katılanlardan detaylar

-Sunumdan detaylar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,(DHA)-

Demirören Haber Ajansı / Güncel