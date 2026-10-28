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Bitlis'te metruk yapılar için Vali Karakaya başkanlığında toplantı yapıldı

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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında Metruk Yapılar Toplantısı düzenlendi. Toplantıda metruk binaların tespiti, rehabilitasyonu ve yıkımına yönelik çalışmalar ile kamu düzeni, kent estetiği, çevre kirliliği ve suçla mücadele konuları değerlendirildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında "Metruk Yapılar Toplantısı" düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, kentteki metruk binaların tespiti, rehabilitasyonu ve yıkımına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve suçla mücadelede etkinliğin artırılması konularının da ele alındığı toplantıda, metruk binaların iyileştirilmesi veya yıkılması, yapıların kullanımını engelleyecek fiziki tedbirlerin alınması ve güvenlik önlemlerinin artırılması görüşüldü.

Toplantıya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman ile ilgili kurum ve birim müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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