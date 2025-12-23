Haberler

Bitlis semalarında mercek bulutları görüntülendi

Güncelleme:
Bitlis'te görülen merceksi bulut kümesi, gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Doç. Dr. Cihan Önen, Bitlis'in coğrafi yapısının bu tür atmosferik oluşumlar için elverişli olduğunu belirtti.

BİTLİS'te görülen Lenticular (merceksi) bulut kümesi gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. Merceksi bulutlar vatandaşlarında ilgisini çekerken birçok kişi bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Kentte dün öğlede sonra görülen merceksi bulutlar kısa sürede merak konusu oldu. Çok sayıda kişi bu anları cep telefonlarıyla kayda alırken, Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve doğa gözlemcisi Doç. Dr. Cihan Önen, Bitlis'in sahip olduğu coğrafi yapının bu tür atmosferik oluşumlar için oldukça elverişli olduğunu belirtti. Bitlis'in muhteşem vadileri ve dağlık alanları üzerinde zaman zaman dikkat çekici doğa olaylarının yaşandığını ifade eden Doç. Dr. Önen, "Nemrut Kalderası ve Süphan Dağı gibi yüksek ve engebeli alanların üzerinde yer yer mercek bulutları oluşabiliyor. Bu bulutlar gökyüzünde oldukça etkileyici manzaralar meydana getiriyor. Bu bulutlar halk arasında 'Mercek' ya da 'UFO görünümlü bulut' olarak biliniyor. Biz de bu doğa olaylarını kaçırmıyoruz. Hayranlıkla izliyor ve görüntülüyoruz. Bitlis'in doğal yapısı bu tür atmosferik oluşumlar için son derece uygun" diye konuştu.

Gökyüzündeki ilginç bulutları fark eden Sadettin Uçak ise "Gökyüzüne baktığımda mercek şeklinde bulutları gördüm. Görüntü çok dikkatimi çekti, ben de cep telefonumla fotoğraf ve video çektim" dedi.

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

500
