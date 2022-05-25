BİTLİS'TE KİTAP FUARI AÇILDI - Haberler

BİTLİS Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından organize edilen ve Bitlis Valiliği, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Bitlis Belediyesi'nin desteklediği 1. Kitap Fuarı düzenlenen açılış programı ile başladı.

BETAV'ın 25-29 Mayıs tarihleri arasında yazarlar, şairler ve gazetecilerin çeşitli etkinliklere katılacağı 1. Kitap Fuarı Cumhuriyet Meydanında açıldı. Açılış programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Dalkıran, Vali Yardımcıları, Belediye Başkanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, yazarlar, şairler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan açılış programı, Bitlis Halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis'in yüzlerce tescilli eserle bir yıldız gibi parladığını belirterek, Bitlis deyince 6 bin yıllık bir şehirden bahsediyoruz. Benim sizlerden daha az bildiğim ve sizlerin çok daha iyi bildiği zenginliklerimiz mevcuttur. Adeta bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Yüzlerce tescilli eserle aslında bir yıldız gibi parlıyoruz. Ama ne yazık ki hak ettiğimiz yerde değiliz. Hepinizin bildiği üzere bir süredir o kıymetli yapıyı ortaya çıkarmak için Bakanlıklar ve Belediyemizle çok güzel faaliyetler yürütüyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede o güzellikleri ortaya koyarak Bitlis'i hak ettiği yere taşıyacağız. Tabi bir şehrin gelişmişliğini sadece alt ve üst yapıyla kıymetlendirmek mümkün değil. Artık dünyada kabul gören bir gerçek var ki şehirlerin, ülkelerin, devletlerin gelişmişliğini sahip olduğu sosyal ve kültürel faaliyetlerle konuşuyoruz. BETAV'ın yürütmüş olduğu faaliyeti bu manada çok kıymetli buluyorum. Ahmet Eren öncülüğünde yürüttüğünüz bu faaliyet benim için çok kıymetli. Biz şehri geliştirip, güzelleştirip turizme açacağız. Elbette hak etti yere kavuşturacağız. Ama alt ve üst yapıyı sizin bu sosyal ve kültürel etkinliklerinizle taçlandıracağız.dedi. Programın açılış konuşmasını yapan BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Dalkıran, BETAV'ın 35 yıllık bir kuruluş olduğunu, siyaset ve ticaretten uzak yönetimiyle sivil toplum kuruluşları içerisinde değerini bulan bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Dalkıran, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı olarak 4 bin 500'e yakın üniversite mezunu öğrencimiz var. Halen 600 öğrencimizi burs vererek okutmaya devam ediyoruz. Bitlis'te 800 kişilik, İstanbul'da 110 kişilik kız öğrenci yurdumuz var. Halkalı'da inşaatı devam eden binada 39 daire ve 7 dükkanımız olacak. Bu etkinlik haricinde kışında kar festivali düzenledik. Halkımız çok memnun kaldı.dedi. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise, Bitlis'te yürütülen çalışmaları hakkında bilgi verdi. BETAV ve Bitlis Valiliğine teşekkür eden Tanğlay, Birincisi düzenlenen kitap fuarına olan ilgiyi görünce bizlerde kendi dersimizi aldık. Demek ki bu tür etkinlikleri daha da artırmak gerekiyor. Pandemi dolayısıyla 2 yıldır ara verdiğimiz bu tür sosyal faaliyetlerimiz için bizlerde belediye olarak kollarımızı sıvadık. Çalışmalara başladık. Artık bundan sonraki aylarda bu tür sosyal etkinliklerimizle halkımızla bir araya geleceğiz. Bu etkilikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.diye konuştu.Programın onur konuğu olan İnci Aral'ın da kısa bir teşekkür konuşması yaptığı açılış programı protokol üyelerinin kestiği kurdele ile yapıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri ve katılanlar açılan kitap stantlarını gezdi. 5 gün boyunca açık kalacak fuara İnci Aral, Behlül Şerefoğlu, Birsel İnan, Enver Şengül, Mahsenem Yazal, Nezahat Yeniçeri, Azat Sağnıç, Uğur Arslan, Necdet Saraç, Gökçer Tahincioğlu, Cesim Çelebi ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt gibi birçok yazar ve şair katılacak. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel