Haberler

Bitlis'te Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Valiliği, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını ve kış boyunca düzenli denetimler yapılacağını duyurdu. Uygulama, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hayata geçiriliyor.

Bitlis Valiliği, zorluğu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını, kış mevsimi boyunca ekiplerin düzenli olarak denetimler yapacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağı anımsatıldı.

Kış dolayısıyla yaşanabilecek trafik kazaları ve buna bağlı meydana gelebilecek trafik güvenliğine yönelik olumsuzlukların dikkate alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Valilik kararıyla kentte 15 Kasım 2025-15 Nisan 2026 tarihleri arasında ilimiz sınırları içinde ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet, Karayolları Taşıma Yönetmeliği uyarınca 'A' türü yetki belgelerine kayıtlı otomobiller, il ve ilçe merkezlerinde ticari yolcu taşımacılığı yapan taksi, halk ve belediye otobüsü, servis araçları benzeri araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliğinin korunması, trafik akışının kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kış mevsimi süresince denetimler yapılacaktır. Kış lastiği olmayan, zincir, takoz ve çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.