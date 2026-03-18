Bitlis'te 5 metreyi bulan karla mücadele

Bitlis'in Yukarıkaraboy köyünde kar kalınlığı 5 metreyi bulurken, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun bir çaba harcıyor.

BİTLİS'te kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu merkeze bağlı Yukarıkaraboy köyünde, ekipler aralıksız çalışıyor.

Kar yağışının en fazla olduğu iller arasında bulunan Bitlis'te, karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor. Yolu açılmamış son köy olan, yaklaşık 2 bin rakımdaki Yukarıkaraboy'da ekipler, yer yer 5 metreyi bulan karda çalışma yapıyor.

'ULAŞILMAYAN YER KALMAYACAK'

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şantiye Şefi Nail Aşit, "Kar kalınlığı yer yer 5 metreye ulaştığı köy yolunda, yaklaşık 8 kilometrelik yolu en kısa sürede açmayı planlıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 20 bin kilometre yol açtık. Bu sırada bizden desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz ve kurum amirlerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin bazı noktalarında insanlar denize girerken, biz burada karla mücadelemize devam ediyoruz. Devletin şefkatli elini tüm vatandaşlarımıza hissettireceğiz. Ulaşılmayan yer, açılmayan köy yolu kalmayacaktır. Bu konuda tüm arkadaşlarımız gece-gündüz demeden çalışmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
