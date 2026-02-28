Haberler

Bitlis'te 254 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 304 köy yolundan 254'ü ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

Bitlis genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 304 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 70 iş makinesi ve 90 personelin görev aldığı çalışmalar sonucu kapanan yollardan 254'ü yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı bulunan 50 yerleşim yeri yolunda, çalışmaların sürdüğü bildirildi. Kent merkezinde de kar kalınlığı, yer yer 70 santimetreyi buldu.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 12-13 dereceye kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Eğimi fazla olan bölgelerde çığ riskinin sürdüğüne dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli olmaları istendi.Öte yandan Bitlis Belediyesi ekipleri de kent merkezindeki 13 mahallede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 70 personel ve 56 iş makinesi ile yapılan çalışmalarda ana arterlerde kapalı yol kalmadığı belirtilirken, bazı mahallelerde ara sokakların açılması ve genişletilmesi çalışmalarının bugün de devam edeceği kaydedildi.

